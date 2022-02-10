Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин все еще ожидает ответа от правительства Германии на просьбу о передаче Киеву произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Об этом она сообщила в четверг в Таллине немецкому агентству DPA в преддверии визита в Берлин.

«У нас пока нет официального ответа от Германии относительно гаубиц», — отметила Каллас. При этом она добавила, что «каждая страна сама решает, какую помощь она хочет оказать Украине». «Мы считаем, что очень важно помогать Украине всеми возможными способами», — подчеркнула Каллас. «Эстония готова предоставить оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии», — подытожила политик.

Вместе с тем премьер-министр заметила, что на фоне обострения украинского кризиса Запад должен проявить единство и настойчивость. «Наше единство в Европе имеет первостепенное значение в данный момент. Нам нужно запастись стратегическим терпением», — продолжила Каллас, уточнив, что необходим совместный и решительный подход. «Мы должны помнить, что ни НАТО, ни Европейский союз не были причиной этого кризиса [вокруг Украины]», — сказала глава эстонского правительства. «Так что это Россия должна снизить напряженность», — заключила она.

В четверг Каллас совершит визит в Берлин, где вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Восточной Европе.