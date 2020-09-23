Эстония не признала Лукашенко легитимным президентом

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Александра Лукашенко является нелегитимной, передает РИА Новости.

«Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает», — написал Рейнсалу в Twitter.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.

Однако в среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.