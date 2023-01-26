Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающихся преступлений, совершённых в этих районах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд в Страсбурге решил, что его юрисдикция позволяет рассматривать жалобы о событиях в Донбасе, рассматривая три иска Украины и Нидерландов против России. Два из них касаются нарушений прав человека на подконтрольных сепаратистам территориях, одно — предполагаемой вины Москвы за катастрофу лайнера «Малазийских авиалиний» в 2014 году. Тогда пассажирский «Боинг» был сбит российской зенитной установкой, расположенной на контролируемой сепаратистами территории. Погибли 298 человек.

Россия отрицала возможность рассмотрения исков, заявляя, что не контролирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Однако суд постановил, что Москва имела значительное влияние на военную стратегию сепаратистов, предоставляла им оружие и проводило артиллерийские обстрелы по просьбам сепаратистов, а значит может отвечать за события, происходившие на их территории.

Теперь суд будет рассматривать дело Украины и Нидерландов против России по существу. Кроме того, будет открыта дорога тысячам других дел, ожидавших этого решения. (svoboda.org)