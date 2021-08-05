Российские специалисты по политической истории утверждают, что якобы история российского парламентаризма начинается с древнего Новгорода. Конечно, это явное преувеличение. На самом деле российский парламентаризм берет свое начало с начала прошлого века. Именно в начале прошлого века были учреждены Государственные Думы различных созывов. Весьма интересно, что ни одна из них не завершила свою деятельность в предусмотренные сроки, все они были распущены приказом царя…

Ровно сто лет прошло с тех времен. Но российский парламентаризм восстановился только тридцать лет назад, и то с большими проблемами. Демократические преобразования в этой стране продолжают «буксовать», наверное по той простой причине, что в этой стране нет надежных и подлинных демократических традиций.

Стабильная власть и стабильная страна – вот, чего добилась Россия за последние годы. Поэтому, когда речь заходит об очередных парламентских выборах, которые будут проходить в сентябре этого года, политические наблюдатели в лучшем случае иронизируют.

Безусловно, все могло быть совсем иначе, если не арестовали бы Алексея Навального. Этот человек является зеркалом российской политической действительности. Чего только не предпринимала путиновская власть в отношении этого человека? В последнее время вместо того, чтобы найти и наказать людей, попытавшихся отравить главного оппозиционного деятеля страны, арестовали самого Навального…

По мере возможности мы стараемся следить за событиями в России. Помнится, в последние время проходили дискуссии по поводу возвращения памятника Дзержинского на прежнее место. Тогда один из российских политологов называл нынешнюю власть чекистократией. Безусловно, он был прав. Россия всегда называлась именами ее правителей. Путиновская Россия – так обозначают ее теперь зарубежные политики и дипломаты, не говоря уж об экспертах.

Российские правители, в том числе Путин, одержимы идеей «великой России». Но у крупных государств есть свои крупные проблемы – большие страны управляются довольно плохо, что было доказано с синергетическими методами. Поэтому весьма трудно обозначить перспективы России, как целого государства. Все демократические сценарии приводят к одному финалу, т.е. к распаду России.

По этой причине эта страна обречена на правление жесткой рукой. Алексей Навальный интересный политический деятель и его участие в парламентских выборах было бы любопытно. Но Путин с самого начала поставил крест на этом вопросе. Прав ли он? Возможно, с точки зрения интересов государственности, он прав – править таким гигантом как Россия демократическими процедурами весьма опасная затея. Но Путин и его команда неправы в одном: не кучка людей, а народ сам должен решить, какой политический сценарий больше ему по душе. А так, говорить от имени народа и решать за народ, чего же ему хочется – типичная российская политическая традиция. Поэтому думать, что на этих выборах будут какие-то интересные политические моменты, было бы весьма пустой затеей.

Путин давно сформулировал свою политическую схему. Согласно этой схеме есть системная оппозиция, которая вписывается в эту систему, и есть несистемная оппозиция, которая изолируется не только от общества, но даже преследуется юридическими средствами и способами.

Но есть такой интересный момент. Если вы не решаете проблемы, это не значит, что они исчезают. Нет, они продолжают накапливаться и расти. Когда-то и в России начнется борьба за демократические преобразования. Вот тогда видно будет, какая же Россия нужна россиянам.

Сейчас ответ на этот вопрос «знает» только один человек, точнее, якобы знает. На самом же деле, он думает только об одном: как обезопасить себя? И имя этого человека Путин Владимир Владимирович…