На фоне начала военной операции на территории Украины западные страны вводят экономические санкции против России. Правда в том, что Запад пока не ввел весь пакет экономических санкций против России и пока не выключил полностью Россию из мировой финансовой системы. Однако тенденция к ужесточению санкций просматривается.

О том, как повлияли экономические санкции на Россию, рассказал в интервью # экономист Дмитрий Голубовский:

— Как вы оцениваете уровень введенных экономических санкций против России? Как они будут влиять на экономику России?

— Санкции средней тяжести. Если условно санкции против Ирана взять за 10 баллов, то санкции против России тянут на 3 балла. Санкции уже провоцируют рост цен на импорт, в течение ближайших недель рост цен составит, по моим прикидкам, 20-40% в зависимости от конкретной товарной ниши. Отчасти этот рост отыгрывает девальвацию рубля, отчасти – резкое удорожание финансовой логистики в связи с ростом страновых рисков. Вслед за ценами на импорт потянутся и цены на отечественную продукцию, официальная инфляция по итогам года почти гарантированно будет выше 10%, реальная – 25%. Разумеется, это не может не провоцировать ужесточение финансовых условий, стало быть, во втором полугодии экономика России, с высокой вероятностью, вступит в рецессию даже на фоне высоких цен на нефть. Насколько глубокой и продолжительной она будет – зависит от дальнейшего развития конфликта России и Запада.

— Была ли готова Россия к таким санкциям?

— По большей части. Россия накопила достаточно финансовых резервов, чтобы смягчить шок и перейти в режим экономической жизни в частичном отрыве от финансовых систем США и их союзников. Однако последствия резкого роста санкционных рисков и их реализации явно не были просчитаны ни регулятором – Банком России, ни основными участниками рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг получил сокрушительный удар. Вероятно, в Банке России считали, что риски санкций против крупнейших российских банков не реализуются в ближайшей перспективе.

— Выдержит ли российский финансовый сектор подобное санкционное давление?



— В среднесрочной перспективе, при условии отсутствия ограничений на экспорт – да, выдержит практически гарантированно. Однако ситуация складывается таким образом, что Запад с какого-то момента,постарается ограничить экспорт России, и это, возможно, создаст дополнительные трудности в долгосрочной перспективе.