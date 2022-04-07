Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило заявление, что Россия планирует импортировать подсанкционный товар через Грузию, а руководство страны поручило представителям спецслужб «не вмешиваться в деятельность контрабандистов», передает Грузия Online.

«Из-за введения международных санкций Российская Федерация лишилась возможности поставок большого спектра товаров военного, двойного и гражданского назначения. Во избежание санкций российские агенты налаживают контрабандные каналы, которые, в частности, проходят через территорию Грузии. При этом политическое руководство поручило представителям спецслужб Грузии не вмешиваться в деятельность контрабандистов», — говорится в сообщении ведомства.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что у нее нет оснований не доверять информации разведывательной службы Минобороны Украины о том, что Россия ведет переговоры о контрабанде товаров через Грузию.

«Речь идет не о макаронах и гречке. Речь идет о военной технике. Если все это правда, а у меня нет оснований не верить нашим спецслужбам, то почему это возможно, почему вы даете правительству Грузии право, отдавать приказы спецслужбам о том, чтобы закрывать на все это глаза. Как это возможно?», — сказала Верещук в эфире грузинского телеканала Formula.

По словам Верещук, Украина благодарна грузинскому народу за поддержку, но премьер-министр [Ираклий Гарибашвили] не понимает, что будет в будущем, если сегодня не остановить Россию.

«Не удастся утверждать, мол, мы нейтральны, не удастся говорить, что мы не можем присоединиться к санкциям, потому что они ничего не дадут, давайте открывать авиалинии… Нельзя так говорить.

Это не уберегло вас от войны 2008 года и не убережет сегодня. Я очень надеюсь, что грузинский народ, люди, которые, я видела, выходили на улицы выступая против войны, не хотят, чтобы избранное ими правительство поступало так с Украиной. Я каждый день наблюдаю за зверствами, совершаемыми российскими военными, и не могу поверить, что вы, грузины, наши сестры и братья, позволите ввозить контрабандное оружие для убийства наших женщин и детей.

В 2008-м вас обвинили в том, что вы напали на Россию, разве это возможно? Столько лет прошло, сейчас на них напала Украина. Мы слышим то же самое. Вы в это верите? Вы гордый грузинский народ, вы не можете допустить, чтобы ваше правительство так себя вело, вы должны сказать «нет». Пожалуйста, люди, остановите свое правительство и объясните им, что ничего хорошего из этого не выйдет, что так нельзя. Мы будем продолжать бороться. Вы видите, как мы хотим, чтобы был мир. Но если вы не поможете, вы знаете, что произойдет. Давайте объединяться. Я не говорю вам сражаться за нас и давать нам оружие, но сделайте хотя бы так, чтобы на вашей территории не было контрабандного оружия. Сделайте этот маленький шаг, чтобы остановить войну», — обратилась Верещук к народу Грузии.

Верещук также сказала, что не знает подробностей маршрута контрабанды через Грузию, но отметила, что если журналисты обратятся в соответствующие органы, они предоставят соответствующую информацию. «К сожалению, наша разведка не ошибается. «Мы хотим, чтобы они ошибались, но это не так», — добавила она.

Вопрос – неужели правительство Грузии в сложившейся сегодня ситуации готово поступиться интересами своих ближайших партнеров – стран Запада и Украины – для помощи агрессору, оккупирующему 20% территории Грузии? Насколько вероятно такое в стране со свободными СМИ, которые в состоянии провести собственное расследование и установить подлинность таких фактов? Ведь и нынешние власти Грузии, насколько бы пророссийскими они ни были, вполне осознают опасность этого.

На поставленные # вопросы ответили известные эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Вышеупомянутые официальные заявления украинской разведки и высокопоставленного чиновника являются самым большим репутационным ударом по имиджу нашей страны. Кроме того, это может нанести непоправимый ущерб евроатлантическому будущему Грузии. В такой ситуации этот инцидент, который уже испортил отношения между двумя странами на официальном уровне, попросту не пройдёт. Справедливость требует отметить, что вопрос нуждается в большей прозрачности. Тем более, что на этом настаивает официальный Тбилиси. Поэтому совершенно непонятно заявление министра иностранных дел Украины, когда он просит грузинскую сторону представить доказательства. Ведь если украинские власти предъявляют грузинской стороне такое масштабное обвинение, то и бремя доказывания лежит на той же украинской стороне. Я однозначно заявляю, что здесь речь идет о национальных интересах Грузии, о ее настоящем и будущем.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Сейчас против Украины идёт война, которую развязал Путин. Украина вправе требовать от всех соседей и друзей максимальной поддержки, ведь Украина сражается не только защищая свою землю, но и защищая всю Европу. Грузию в том числе. Публичные позиции руководства Грузии часто вызывают недоумение, скажем мягко.

Что касается обхода санкций, я уверен, что Кремль сейчас действительно ведёт работу и ищет пути обойти санкции, но фактов или доказательств того, что в этом участвует Грузия, у меня нет. Публично такие доказательства не представлены. Для Украины, которая каждый день теряет своих детей, естественно, даже мысль о том, что Грузия как-то помогает России по любой причине — это предательство. Но фактов нет. Тем более о контрабанде вооружения. Если у разведки Украины есть такие данные, все хотели бы их увидеть. Конечно, в Грузии много оппозиционных журналистов, активистов, и они могут постараться выяснить правду.