Если турниры не возобновятся, УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров

УЕФА на собрании 17 марта обсудит организационные вопросы проведения чемпионатов с представителями европейских федераций.

Помимо прочих вопросов, на собрании обозначат общие критерии для выбора чемпионов национальных лиг, команд, которые получат места в еврокубках следующего сезона, а также клубов, которые вылетят из своих дивизионов.

УЕФА склоняется к тому, чтобы чемпионами в случае остановки турниров из-за коронавируса были признаны команды, которые возглавляют таблицу на данный момент. По такому же принципу планируется определить и команды для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

При этом союз не планирует вмешиваться в процессы, определяющие понижение и повышение команд в классе, оставляя решение на усмотрение лиг.

При этом, возможно, все эти меры не понадобятся в случае переноса Евро-2020 на 2021 год, так как тогда освободится время для завершения национальных чемпионатов.

Прецедент в европейском футболе, когда чемпиона определили без завершения чемпионата, был лишь один раз. В 1999 году УЕФА признал чемпионом Югославии «Партизан», который лидировал в чемпионате до момента, когда турнир был отложен из-за войны в стране. (sports.ru)