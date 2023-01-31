Геополитическая активность Ирана в регионе Южного Кавказа не очень устраивает Великобританию и Израиль. Обратим внимание на то, что между атакой на азербайджанское посольство в Тегеране и атакой дронами на военную инфраструктуру в Исфагане и других территориях разница всего в один день.

«Было ожидаемо, что активизация Франции, Ирана и их партнеров в нашем регионе приведет к ответным шагам Израиля, Великобритании и других стран. Вслед за терактом в азербайджанском посольстве последовали теракты в Иерусалиме, в результате которых погибло много людей. Вслед за этим последовала атака дронами на военные объекты Ирана, как пишут западные СМИ, со стороны Израиля и США», — сказал # политолог Ризван Гусейнов.

По его словам, эскалация продолжается, буквально сегодня взорвали мечеть в Пакистане – это уже ответ Ирана, который зажат между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Аналитик также добавил, что в основном нынешний конфликт идет не столько с Ираном, сколько с КСИР, который считается отдельной военно-политической силой, не всегда согласной с официальной позицией Тегерана.

По словам эксперта, в руководстве Ирана есть определенные политические круги, которые не хотят обострения отношений с Израилем, США, Турцией и Азербайджаном.

«Те, кто сплотились вокруг КСИР придерживаются определенной позиции и нацелены на эскалацию ситуации. Во всем этом противостоянии особая роль отводится Азербайджану, который во многом и предрешит исход событий», — сказал политолог.

Гусейнов добавил, что тот факт, что Азербайджан вывел свое посольство из Тегерана является серьезным политическим месседжем о предстоящем ухудшении отношений.

«При этом будет продолжать действовать генконсульство Азербайджана в Тебризе. То есть Азербайджан имеет свою стратегию в отношениях с Тегераном и отдельное видение отношений с Тебризом. Тебриз исторически является центром азербайджанской государственности и имперскости. Кроме того Тебриз – это альтернатива современному персидскому политическому проекту. Если Иран будет продолжать делать ставку на Армению, то Азербайджан будет усиливать свое влияние на азербайджанские области Ирана», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, многое зависит от того, насколько широко США готовы поддерживать Израиль в нынешней борьбе с Ираном.

«Поскольку Вашингтон и весь консолидированный Запад сейчас сконцентрирован на российско-украинском конфликте, иранский вопрос может привести к кризису в рядах сформировавшейся западной коалиции. Если по этому конфликту у большинства стран Запада есть понимание и координация действий на уровне НАТО и «Рамштайна», то по иранскому вопросу нет единого мнения. Собственно, как это было и в вопросе с Украиной на начальном этапе», — сказал аналитик.

Для достижения консолидации США теперь придется приложить много усилий, что возможно приведет к ослаблению поддержки Украины и подписанию временного перемирия в дальнейшем, что соответствует интересам России и даст ей передышку, полагает эксперт.

«Хотя при желании США способны консолидировать своих партнеров и для борьбы Ираном. Но открытие второго, иранского фронта все-таки приведет к ослаблению поддержки Украине. Однако с другой стороны, теперь уже точно можно будет сказать, что мы вошли в стадию третьей мировой войны, поскольку ареал военных действий расширится по разным регионам, начиная от Восточной Европы, Южного Кавказа и всего Ближнего Востока с участием многих государств и отдельных политических групп», — резюмировал он.