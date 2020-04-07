Если чемпионаты не возобновятся «Карабах» могут объявить досрочным чемпионом

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался относительно вопроса завершения сезонов в европейских национальных лигах, передает azerisport.com.

«Я настроен оптимистично в плане того, что мы увидим завершение чемпионатов Испании, Италии и в целом всех остальных. Конечно, я не могу ничего гарантировать, обещать. Все будет зависеть от ситуации в отдельных странах, от того, достаточно ли безопасны обстоятельства, чтобы игра в футбол никому не угрожала. Если этого не случится, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги», — заявил Чеферин. (Ekipa)

В свою очередь, напомним, что в Азербайджане премьер-лига по футболу была приостановлена в середине марта, а в середине апреля ожидается обсуждения вопроса по возобновлению сезона. В настоящее время, лидирует в турнирной таблице «Карабах». И, если в итоге будет решено досрочно завершить сезон, «скакуны» получат восьмое чемпионство в своей истории.