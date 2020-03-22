Еще один украинский депутат заразился коронавирусом

Еще один украинский депутат заразился коронавирусом. Им стал депутат Верховной Рады Сергей Вельможный, сообщил его коллега из группы «Доверие» Сергей Шахов изданию «Страна.ua».

Как и где заразился Вельможный, не сообщается. Также издание сообщает, что депутат Шахов был госпитализирован с пневмонией в Александровскую больницу.

Ранее Шахов сообщил, что заразился на Украине, а не во время зарубежной командировки. Также депутат опроверг информацию, что коронавирусом заразилась его сестра. Он пояснил, что тест показал положительный результат только у супруги.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 303 тысячи человек. 12,9 тысячи умерли, более 91,6 тысячи излечились (lenta.ru)

| 2020-03-22T01:39:04+00:00 22 марта 2020, 06:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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