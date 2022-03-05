Еще один самолет с гражданами Азербайджана, эвакуированными в связи с ситуацией в Украине, прибыл в Баку.

Как сообщает #, об этом начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

По ее словам, в страну были доставлены 184 пассажира, среди которых 7 младенцев: “1 295 наших соотечественников прибыли в Азербайджан семью чартерными рейсами”.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева AZAL ежедневно осуществляет эвакуационные рейсы для доставки соотечественников на родину. Эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатные.

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