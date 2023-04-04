ЕС и страны ЕС являются одними из крупнейших международных доноров, поддерживающих разминирование в Азербайджане.

Как сообщает #, об этом на своей странице в Twitter написал л глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

«Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной угрозы и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Выражаем сожаление из-за того, что люди становятся жертвами мин во всем мире, в том числе, в Азербайджане. ЕС и государства-члены ЕС являются крупнейшими международными донорами, которые почти на 8 миллионов евро помогли в разминировании Азербайджану. Мы продолжим поддерживать операции по разминированию, в том числе, консультации экспертов, помощь населению, пострадавшему от конфликта, работы по реабилитации и восстановлению. ЕС решительно привержен установлению устойчивого мира в регионе «, — написал дипломат.