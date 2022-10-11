Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера, что Брюссель будет преследовать тех, кто пытается обойти санкции ЕС против России. Это прозвучало как предупреждение Турции.

«Если вы берете европейские товары, везете их в третьи страны, а затем — в Россию, то человек или организация, которые это делают, будут внесены в наш [санкционный] список. Это очень сильный сдерживающий фактор, чтобы заблокировать обходной путь через третьи страны в Россию», — сказала фон дер Ляйен о последнем пакете санкций ЕС, принятом на прошлой неделе.

Западные чиновники все больше беспокоятся, что Турция может служить «черным ходом» для обхода санкций. Это единственное государство — член НАТО, которое не ввело санкционный режим. Турецкий экспорт в Россию резко вырос после вторжения последней в Украину и составил в августе $949 млн против $451 млн в августе 2021 г.

Входя в таможенный союз ЕС и имея тесные экономические и политические связи с Россией, Турция может стать лазейкой для местных или западных предпринимателей, которые хотят продавать товары в Россию. Еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннес подняла эту тему во время визита в Анкару на прошлой неделе.

«Турецкие чиновники «прекрасно понимают: в наших общих интересах сделать так, чтобы таможенный союз не использовался для обхода санкций ЕС», — сказала она Financial Times.