Государства — члены Евросоюза приняли решение о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с оказываемой России со стороны Тегерана поддержкой при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило в среду со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе агентство DPA.

По его информации, ограничительные меры направлены против лиц и организаций, которые, как утверждается, причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в РФ. В частности, как отмечает DPA, планируется привлечь к ответственности пять человек и три организации. В отношении них, вероятно, будет введен запрет на въезд и замораживание активов.

Санкции еще должны быть официально утверждены путем письменной процедуры в столицах стран сообщества. Сделать это нужно до утра четверга. Рестрикции вступят в силу после публикации соответствующего документа в «Официальном журнале ЕС».