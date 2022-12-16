Евросоюз одобрил разморозку активов определенных лиц из РФ, занятых в торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе зерном и удобрениями.

Как сообщает #, об этом говорится в информации пресс-службы ЕС.

«С учетом твердой позиции ЕС, направленной на то, чтобы предотвратить и бороться с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, принято решение ввести новое послабление в санкционном режиме, позволяющее размораживать активы, средства и экономические ресурсы определенных лиц, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список».

Отмечено, что ЕС далек от создания угроз продовольственной безопасности в мире.