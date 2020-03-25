ЕС обеспокоен установлением иностранного контроля над компаниями из-за пандемии

Евросоюз должен защитить свои стратегические компании от установления над ними иностранного контроля в период экономического спада из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в письме, подписанном главами государств и правительств девяти европейских стран и направленном в среду главе Евросовета Шарлю Мишелю, которое распространила в среду пресс-служба правительства Испании.

«Нам также нужно убедиться в том, что основные производственные связи могут полностью функционировать внутри ЕС и что никакие стратегические активы не станут жертвами враждебных поглощений на этом этапе экономических трудностей», — отмечается в послании. Свои подписи под ним поставили президент Франции, а также премьер-министры Бельгии, Греции, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурга, Португалии, Словении.

«Прежде всего, мы приложим все наши усилия, чтобы гарантировать производство и распространение ключевого медицинского оборудования и средств защиты, чтобы доставить их доступным и своевременным способом туда, где они наиболее необходимы», — уточняется в письме, которое было направлено в преддверии предстоящей в четверг видеоконференции глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.(ТАСС)