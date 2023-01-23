Главы МИД Евросоюза утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе», говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — отмечается в заявлении.

В нем приводится цитата главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что создание миссии ЕС «запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе».

Мандат миссии предусматривает проведение «постоянного патрулирования и докладов (Брюсселю) о ситуации, что повысит понимание ЕС «на земле». Миссия будет способствовать посредническим усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля, отмечается в заявлении.