Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые «ограничения импорта российской нефти».

Как пишет со ссылкой на собственные источники Politico, так же от SWIFT могут отключить еще одну часть банков.

«По мере того как война в Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от прибыльного энергетического сектора России, особенно от экспорта нефти и газа», – отмечает издание. (УНИАН)