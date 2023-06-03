Европейский союз выражает готовность оказать содействие Кыргызстану и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в кыргызском городе Чолпон-Ата во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым.

«Мы готовы поддерживать усилия, касающиеся региональной безопасности. Знаем, что есть напряженность и прения на границе с Таджикистаном», — сказал он. По его словам, если у ЕС будет возможность оказать помощь в урегулировании конфликта, то в Брюсселе «готовы оказать содействие».

Мишель также затронул тему обстановки в Афганистане, который, по его мнению, не должен «превратиться в рай для террористов». «Знаем, что население Афганистана страдает от этого режима и этих гуманитарных условий», — отметил он. Глава Евросовета пояснил, что в решении афганской проблемы в ЕС рассчитывают на помощь стран Центральной Азии, поскольку в них «лучше понимают суть происходящих событий» в Афганистане.

Мишель прибыл в Кыргызстан 2 июня, в Чолпон-Ате он также принял участие во втором саммите Центральная Азия — Европейский союз. (ТАСС)