Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в пятницу на церемонии ввода в эксплуатацию плавучей регазификационной установки Ertugrul Gazi и других объектов в провинции Хатай.

Глава государства отметил, что установка находится на балансе компании BOTAŞ и будет работать в Средиземном море, у терминала Dörtyol в южной провинции Хатай.

«Рейдовый терминал» способен регазифицировать 28 млн кубометров сжиженного газа в сутки для последующего сжатия и передачи в газораспределительные сети, отметил турецкий лидер.

Вместимость плавучей установки эквивалентна 108 млн кубометров газа. Длина судна – 295 метров, ширина – 46 метров, высота 63 метра. Установка способна обеспечить до 10 процентов потребностей внутреннего спроса Турции в природном газе, сказал Эрдоган.

Он отметил, что значимость установки Ertugrul Gazi будет особо ощущаться в зимние месяцы, повысит энергобезопасность Турции.