Эрнесто Вальверде попрощался с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попрощался с болельщиками.

«Мое время в качестве тренера «Барселоны» подошло к концу. Это были напряженные два с половиной года – с самого начала. Я наслаждался некоторыми радостными моментами, празднуя победы и трофеи, но также были и другие моменты – трудные и тяжелые.

Однако прежде всего я хотел бы отметить мой опыт общения с болельщиками и любовь, проявленную ко мне во время моего пребывания на посту тренера.

Я хотел бы поблагодарить президента Жозепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность тренировать команду и их доверие в течение всего этого времени.

Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с кем работал в клубе, за их поддержку и за то, как они относились ко мне в течение этих двух с половиной сезонов. Особенно тех, кто работает в первой команде и рядом с ней и с кем я разделил так много моментов на базе и во время выездов.

Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за все их усилия, которые позволили нам вместе завоевать четыре трофея. С этого дня я желаю удачи им всем, а также новому тренеру Кике Сетьену», – говорится в открытом письме Вальверде.

| 2020-01-14T15:29:16+00:00 14 января 2020, 15:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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