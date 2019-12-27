Эрик Кантона: «Возможно, в следующем году во время игры из шорт Месси выпадет пара щупалец»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

— Что случится в наступающем году. Возможно, Месси откроет свою инопланетную форму и во время игры из его шорт выпадет пара щупалец. Люди не бывают настолько хороши. Уверен, что он не с нашей планеты, — приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, что в 2019 году Месси завоевал «Золотой мяч», который стал шестым в его карьере.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 9 ассистов в 18 матчах. (soccernews.ru)