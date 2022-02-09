Армения ожидает, что специальные представители Еревана и Анкары Рубен Рубинян и Сердар Кылыч 24 февраля в ходе переговоров в Вене обсудят вопросы установления дипотношений и открытия границ. Об этом в среду во время правительственного часа в парламенте заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

«Надеемся, что на этот раз начнутся предметные обсуждения между двумя специальными представителями, которые будут направлены на открытие границ и установление дипломатических отношений. Хочу повторить, что сигналы от официальной Анкары по данному вопросу в основном носят позитивный характер, как и наши ожидания», — отметил он.

По словам Мирзояна, вопрос его участия в дипфоруме в Анталье во многом зависит от итогов переговоров спецпредставителей Еревана и Анкары 24 февраля в Вене.

«Приглашение принять участие в дипломатическом форуме в Анталье отправлено на мое имя и имя Рубена Рубиняна (спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией — ред.). На самом деле нет принятого решения, как мы и говорили. И решение во многом будет зависеть от итогов встречи в Вене», — заявил он.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве.