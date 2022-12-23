Любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам.

Как передает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце «Долмабахче» в Стамбуле.

Государства, игнорирующие понятие справедливости, обречены на крах и падение доверия населения. Любые противоречия между ветвями власти неизбежно сказываются на обществе. Новая история Турции является примером подобных кризисов.

«В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительно власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем», — сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны.