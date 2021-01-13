Эрдоган заявил, что Турция не поддастся «диктату соцсетей»

«Цифровизация и удобства, которые дают нам интернет и соцсети, также рождают серьезные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм. Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей… Мы столкнулись со множеством случаев произвола социальных сетей, но не поддадимся их диктату», — заявил Тайип Эрдоган.