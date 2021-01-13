Эрдоган заявил, что Турция не поддастся «диктату соцсетей»

Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова
«Цифровизация и удобства, которые дают нам интернет и соцсети, также рождают серьезные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм. Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей… Мы столкнулись со множеством случаев произвола социальных сетей, но не поддадимся их диктату», — заявил Тайип Эрдоган.
По его словам, использование национальных мессенджеров в Турции растет, она будет их развивать и укреплять.
Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP. Канал президента Турции в Telegram набрал более 215 тысяч подписчиков.