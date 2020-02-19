Эрдоган заявил, что новая военная операция Турции в Идлибе является вопросом времени

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что новая военная операция ВС республики в сирийском Идлибе является лишь вопросом времени.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]», — сказал турецкий лидер, выступая перед сопартийцами в парламенте.

По словам Эрдогана, «несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и РФ все еще далеки от достижения соглашения» по этой теме. Он также выразил мнение, что прошедшие в Анкаре и Москве переговоры «на данный момент не принесли желаемых результатов».(ТАСС)

| 2020-02-19T13:30:14+00:00 19 февраля 2020, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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