Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в словесную перепалку с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в ходе ужина участников саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице Чехии, передает Skai. По информации телеканала, турецкий лидер неожиданно обвинил греческого политика в провокациях.

«В конце своего выступления [на ужине] президент Турции обвинил Грецию в провокациях и нагнетании напряженности <…> Мицотакис немедленно ответил, что турецкий президент должен прекратить ставить под сомнение суверенитет островов Греции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер Греции обвинил именно Эрдогана в создании напряженности в регионе, призвав президента Турции к ведению диалога без экстремальной риторики. При этом Мицотакис также заявил турецкому политику, что именно так должны делать «ответственные лидеры».

По информации Skai, впоследствии Эрдоган прокомментировал инцидент с премьером Греции, выступая перед журналистами. Как пояснил президент Турции, греческого политика «сильно взволновала» его речь.

«И вот он нам ответил. Он подумал, что мы разговариваем грубо. Но это не так <…> Вы знаете, что их политика основана на лжи. Все ложь», — заключил Эрдоган.