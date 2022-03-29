Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый заявил, что переговоры были разблокированы благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Нам нужно выразить большое почтение президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет. Эрдоган спас переговоры с Россией. Благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-Россия, мы в воскресенье получили эту возможность собраться сегодня в Стамбуле и получили все же определенные договоренности на уровне глав делегаций, которые нам, профессионалам, ведущим переговоры на более техническом уровне, дают возможность дальше продолжить переговоры», — цитирует Чалого «Украинская правда».

Чалый также отметил, что позже к формату переговоров Украины и России должны присоединиться другие страны, которые будут выступать гарантами безопасности Украины, чтобы принять участие в разработке окончательного текста соглашения.