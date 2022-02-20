Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передают турецкие СМИ.

«Предложение нашего президента организовать встречу руководителей России и Украины, по сути, является самым важным и конкретным предложением по выходу из этого кризиса. Попытки нашего президента организовать подобную встречу продолжаются. В ходе нашего недавнего визита в Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским. Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос», — сказал он.

Калын отметил, что турецкие официальные лица поддерживают контакты с российскими коллегами и продолжают вести подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию.

«Точно так же продолжается наша подготовка к визиту господина Путина в Турцию. Мы находимся в контакте с нашими российскими коллегами по данному вопросу», — добавил он.