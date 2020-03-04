Эрдоган рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после переговоров в Москве

Турция рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил в среду журналистам после выступления в парламенте.

«Мы ожидаем от [предстоящих в четверг в Москве] переговоров скорое установление режима прекращения огня», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Кроме того, президент Турции прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы для ведения операции в сирийской провинции Идлиб. «Я направил подобный запрос [президенту США Дональду] Трампу», — подчеркнул он.(ТАСС)