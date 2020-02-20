Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии

Встреча Эрдогана с Сарраджем не была предусмотрена в рабочем графике президента Турции, который был накануне распространен его администрацией. О содержании переговоров не сообщается.

ПНС Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.(РИА Новости)