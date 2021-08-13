Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения и селей районы провинций Кастамону, Бартын и Синоп «зонами стихийного бедствия», сообщает Анадолу.

«На месте разрушенных селевыми потоками домов будут построены новые — более современные. Страна продолжит свой путь самыми активными темпами», — заявил глава государства.

Эрдоган отметил, что для Турции и ее народа начнется новая веха, как только страна успешно преодолеет этот критический период.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. В результате стихийного бедствия в северной турецкой провинции Кастамону погибли 25, в соседнем Синопе — два человека.