Эрдоган и Санчес обсудили сотрудничество Турции и Испании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что обсуждения состоялись в режиме видео-конференции.

Президент Турции и премьер Испании обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы.

Глава турецкого государства подчеркнул готовность своей страны к сотрудничеству и солидарности с Испанией, наглядным свидетельством чему стала помощь, оказанная Анкарой Мадриду в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Эрдоган выразил удовлетворение ростом товарооборота и взаимных инвестиций, а также активным диалогом двух стран как по региональной, так и международной повестке дня.

За переговорами наблюдали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.