Эми Клобушар решила выйти из предвыборной гонки в США

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отказалась от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Клобушар.

По данным источника, сенатор приняла решение выйти из гонки и поддержать кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который также борется за право баллотироваться в президенты страны от демократов. Политики планируют вместе провести митинг в понедельник в Далласе (штат Техас).

Из борьбы в минувшее воскресенье выбыл и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. В гонке продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард. (ТАСС)