Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты

Ситуация с распространением коронавируса напомнила многим о необходимости держать в чистоте не только руки, но и гаджеты.

Как правильно ухаживать за техникой и проводить дезинфекцию без вреда для устройства, рассказал руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» Михаил Давыдов.

Он отметил, что лучше всего протирать технику специальными средствами, которые не содержат этиловый спирт и ацетон.

«Дисплеи устроены по-разному, и некоторые можно безвозвратно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение — продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70-процентным раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия», — цитирует Давыдова «Российская газета».

Также эксперт добавил, что для гаджетов не рекомендуется использовать домашние очистители, аэрозоли, средства для мытья окон и прочее.

Также специалисты не советуют протирать дисплей грубой тканью или бумажными салфетками, чтобы его не поцарапать. Для ухода лучше выбрать безворсовые ткани или салфетки для компьютерных мониторов, гели и спреи для обработки электроники.