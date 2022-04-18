Высшее политическое руководство страны констатирует дальнейшее сокращение внешнего долга. Наряду с повышением внешнеторгового оборота зарубежные долги страны идут на убыль, следует из заявления главы государства на совещании по итогам первого квартала этого года.

На уменьшение внешней задолженности указывают сравнительные данные, ведь если еще в апреле минувшего года государственный долг был на уровне 18% от внутреннего валового продукта, в апреле этого года сей показатель сократился уже до 12,5% ВВП. «В течение года нам удалось сократить внешний долг более чем на 600 миллионов долларов. Это стало возможным в результате реализации стратегии управления внешним долгом», — сказал президент Ильхам Алиев.

Уменьшение госдолга – следствие более острожных подходов к получению зарубежных кредитов, особенно по линии государственных компаний, чьи долги, как правило, ложились на государство.

«Этому тоже был положен конец. Сейчас ни одна государственная структура не может взять ни одного маната кредита без разрешения правительства. Каждый полученный кредит утверждается правительством. Мы должны привлекать кредиты только на важные проекты, имеющие высокотехнологичный компонент, а также на проекты, реализуемые на освобожденных землях. Необходимости в предоставлении кредитов на другие проекты нет», — заявил лидер страны. Упомянутые причинно-следственные обстоятельства позволили стране сократить внешний долг как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с ВВП, следует из заявления.

Сокращение объемов внешнего долга Азербайджана — значительный успех правительства страны и ее монетарных властей. На волне дорожающей нефти Азербайджан как богатое энергетическим сырьем государство, испытывавшее значительные трудности в период, когда цены на нефть и газ снижались до уровней ниже 40, а временами и до 30 долларов за баррель, наконец, получил возможность компенсировать выпавшие поступления в национальный бюджет.

По свидетельству экономиста Эльданиза Амирова, в сложившейся ситуации перед республикой стоит задача по снижению внешнего долга уже до 10% от ВВП. «При текущих темпах роста ВВП сей показатель может снизиться на 10% в лучшем случае за 1 год, а в худшем – за 3 года. Так, в первом квартале текущего года ВВП вырос на 6,8%. Это незначительное ускорение роста означает, что упомянутый макроэкономический показатель достигнет 100 млрд манатов в год. Здесь также важно заметить, что сокращением внешнего долга мы обязаны выполнению поручений главы государства».

Впрочем, одной из причин снижения зарубежного долга страны к ВВП специалисты рассматривают серьезный прирост по внутреннему валовому продукту в условиях рекордного роста цен на экспортируемое энергосырье.

«В текущем году котировки нефти будут чрезвычайно важны для экономики, — говорит Амиров. – И если текущие глобальные процессы не пойдут вспять, возможно, что к концу этого года ВВП Азербайджана увеличится на 3,5-4 процента. Это означает порядка 96,4 млрд манатов, а в следующем году ВВП можно будет выразить трехзначными цифрами. Иными словами, ВВП Азербайджана может приблизиться к 101-102 млрд манатов, превысив психологический порог на уровне 100 млрд манатов. Разумеется, такое возможно лишь в том случае, если цена нефти не упадет ниже 75 долларов за баррель».

Правительство вполне резонно уменьшает внешние заимствования, обращаясь к своим внутренним ресурсам, говорит доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. По его словам, за последние годы наблюдается последовательное понижение внешнего долга страны, и это, безусловно, представляет огромную важность в свете текущей глобальной турбулентности и нестабильности мировой экономической системы. В свою очередь экономист Натиг Джафарли обращает внимание на весьма специфичную методику подсчета внешнего долга.

По словам эксперта, декларируемый внешний долг содержит в себе только официально взятые и потраченные кредиты, тогда как заключенные соглашения по кредитам не учитываются. Кроме того, официальные показатели не включают долги государственных компаний, которые, как известно, берутся под гарантии государства. Собеседник уверен, что включи Министерство финансов в свои расходы долги крупных государственных структур, показатели внешнего долга могут значительно увеличиться.

На фоне снижения внешнего долга эксперты ожидают повышения кредитного рейтинга Азербайджана.