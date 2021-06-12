Армения должна перейти к профессиональным вооруженным силам, заявил на предвыборной встрече с жителями Степанавана и.о. премьера Никол Пашинян. В армии уже сейчас начался процесс реформ, а после выборов он получит еще больший импульс.

«Профессиональная армия означает, что военнослужащие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 30-31 день в месяц будут заниматься военным делом. Сейчас, например, не так. Контрактники 15 дней несут боевое дежурство, оставшуюся часть месяца занимаются другими делами. Эту ситуацию нужно изменить», — отметил он.

На самом деле профессиональные военные должны постоянно совершенствовать свои навыки, осваивать оружие и военную технику. И этот процесс должен быть непрерывным.

Одним из ключевых условий профессиональной армии является должное финансирование. А это требует добросовестного подхода со стороны налогоплательщиков.

«Если мы хотим иметь профессиональных военнослужащих, то должны платить им соответствующую зарплату. Есть только один вариант добиться этого – экономическая активность в стране. Люди должны работать, обогащаться и обогащать», — добавил Пашинян.

По его словам, именно это направление будет в основе ближайших планов правительства. Власти намерены обеспечить в среднем до 7% экономического роста ежегодно.

И.о. премьера отметил, что в ближайшее время также нужно пересмотреть систему срочной службы, ее модель и сроки. В связи с этим есть несколько профессиональных предложений. И окончательный вариант будет выбран только после широких общественных обсуждений.

Интересно, а как смотрит на этот вопрос Азербайджан? До военного решения Карабахского вопроса наши власти отрицали возможность отмены повального призыва, введения альтернативной службы в армии, а также создания профессиональных вооруженных сил, и всё под одним предлогом – наша страна находится в состоянии войны. Но вот война окончена, одержана победа – так не пришло ли время создавать еще более боеспособные вооруженные силы, состоящие только из людей, профессионально посвятивших себя воинскому делу?

На эти вопросы # ответил военный психолог, бывший сотрудник Министерства обороны АР Азад Исазаде:

— Во-первых, виден популистский подход Пашиняна к тому, о чем он говорит. Не может ни одна профессиональная армия, ни один военнослужащий-профессионал не может 24 часа в сутки 7 дней в неделю 30 дней в месяц заниматься боевой подготовкой. После любых занятий предусмотрен хоть какой-то отдых.

Что до нашей страны, надо сказать, что за последние годы армия Азербайджана частично перешла на профессиональные рельсы. Это, кстати, показал в определенной степени и положительный результат 44-дневной войны.

Костяк Сил специального назначения был практически составлен на профессиональном уровне. Из контрактников. При этом надо отдать должное и срочникам как в отдельной Нахчыванской армии, так и в боевых соединениях непосредственно на территории вдоль фронта. Они также показали хороший уровень подготовки.

Но на сегодня основная масса личного состава Вооруженных сил Азербайджана — это призывники.

Чисто профессиональная армия — это люди, которые заключают контракт на определенный срок службы. Кадровые офицеры — это и есть профессионалы, и у них срок — 25 календарных лет. А если они принимают участие в боевых действиях, то там исчисление этих 25 лет идет по другой шкале. Соответственно, такие офицеры могут выйти на пенсию раньше. То есть, офицерский состав у нас профессиональный.

А целиком профессиональная армия — от солдата до генерала — предназначена для принятия первого удара на себя в случае начала войны, и для нанесения первого удара при контратаке, контрнаступлении. В дальнейшем армия, составленная только на профессиональной основе, долго в одиночку вести боевые действия не в состоянии. И когда идет настоящая война государство на государство, всегда объявляется мобилизация, и тогда из гражданской жизни люди призываются на воинскую службу.

И тут встает вопрос, что люди, призванные с гражданских профессий в армию, должны уже иметь хоть какую-то воинскую подготовку. Для этого есть несколько систем, применяемых в мире. В США чисто добровольная контрактная служба. Там люди сами записываются в армию. Нет системы военкоматов, есть призывные пункты, куда граждане могут обращаться, и пройдя соответствующее обследование и отбор, заключить контракт и служить в армии. В случае, когда Штаты официально объявляют войну или им объявляют войну, тут же разворачиваются учебные дивизии, полки, бригады, в которых гражданские люди проходят боевую подготовку. Последний раз такое было в годы Второй Мировой войны, и тогда армия США смогла многократно увеличить свой численный состав.

Есть армии небольших государств, по типу Швейцарии, Финляндии, Эстонии, где помимо небольшого контингента контрактников, существуют еще так называемые территориальные войска — это, когда гражданские люди живут в своих населенных пунктах, занимаются своей гражданской профессией, но раз в году (1-2 месяца) проходят по месту жительства боевую подготовку. Плюсы такой системы в том, что это практически жители одного населенного пункта, из которых формируется условно рота, все друг друга знают, есть давно назначенный командир, замкомандиры, есть начальник медслужбы, начальник артиллерии. Их оружие, как правило, хранится на складе местного полицейского участка, и они за ним регулярно ухаживают. Таким образом, армия Эстонии, Финляндии или Швейцарии в короткий срок может увеличиться в десятки раз. Практически можно говорить, что в этих странах всё мужское, а иногда и женское, население может быть привлечено к боевым действиям.

Израиль напротив, базируется на воинской службе по призыву. При этом основные боевые части профессиональные, но абсолютно все молодые люди должны отслужить.

Как должно быть у нас? Сложно сказать сейчас, в данный момент. Но, думаю, с учетом уроков последней войны, наверное, все же акцент на профессиональные контрактные подразделения будет усилен. А в тылу сохранятся учебные бригады («учебки»), где военную подготовку продолжат проходить обычные призывники. То есть, в нашей армии, я считаю, основной костяк личного состава должен стать профессиональным, контрактным. Это позволит сократить численность наших ВС, и повысить их качество.

Тут надо сказать и о военно-психологической подготовке. Естественно, контрактники, все время занимающиеся подготовкой к войне, будут и психологически более готовы к боевым действиям.