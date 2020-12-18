Эксперт: «Как компании США смогут работать в Карабахе на границе с Ираном?»

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер встретился с генпрокурором Кямраном Алиевым, и заявил в ходе общения, что США придают большое значение отношениям с Азербайджаном, что они признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Дипломат выразил соболезнования пострадавшим и пожелал выздоровления раненым, передает Turan.

А после этого сообщил, что правительство США готово участвовать в восстановлении освобожденных территорий АР. Вот это интересно. На той неделе такую готовность выразил Тегеран, теперь вот Вашингтон. Любопытно, на каких именно направлениях Штаты могли бы помочь Азербайджану в подъеме с нуля разрушенных армянами районов? Какие работы они могли бы взять на себя? Безвозмездной ли бывает обычно такая помощь? И нужно ли это Азербайджану от Соединенных Штатов?

Свой комментарий на эту тему дал # политолог, депутат Расим Мусабеков:

— Вопросы восстановления разрушенных территорий, которые были освобождены из-под армянской оккупации вообще-то вне компетенции генерального прокурора. Я думаю, что цель встречи американского посла с нашим генеральным прокурором объясняется тем, что сейчас Прокуратура республики оценивает тот ущерб, который был нанесен азербайджанским районам (имеются в виду в первую очередь, конечно, Барда, Тертер, Гянджа, Агджабеди), куда армяне именно в ходе боевых действий наносили преступные удары ракетами, артиллерией. И весь этот ущерб со стороны Прокуратуры оценивается, и, конечно же, он, в общем, может быть предъявлен.

Полагаю, что посол Соединенных Штатов Америки встречался, во-первых, для того, чтобы уточнить для себя какие-то вещи в этом плане. То есть, масштабы нанесенного ущерба и все другие сопутствующие моменты.

Во-вторых, я не исключаю, что дело тут в том, что под давлением армянских лоббистов в Соединенных Штатах могут быть предприняты попытки пропихнуть через Конгресс какие-то решения о выделении определенных финансовых средств для восстановления разрушений на территориях Азербайджана, на которых сейчас остались и проживают армяне. И прекрасно понимая, что это может вызвать очень жесткую реакцию протеста со стороны официального Баку, они одновременно, видимо, хотят обозначить готовность участвовать и в каком-то финансировании, либо в каком-то другом способе содействия восстановлению тех разрушений, которые происходили и на территории районов, что я перечислил выше.

В какой степени для Азербайджане это вообще приемлемо? Насколько мы вообще готовы допустить любое финансовое участие Соединенных Штатов Америки в подобного рода действиях — пока что судить сложно. Для этого, видимо, надо будет проводить более подробные переговоры по линии нашего посольства в Вашингтоне, МИДа. Но при всех случаях там потребуются определенные уточнения.

И, я думаю, что в первую очередь речь, конечно, идет о финансовом участии Америки в восстановительных работах. Потому что я себе не представляю, чтобы какие-то американские организации и компании непосредственно прибыли на территорию Азербайджана и вместе со своей техникой, со своими специалистами участвовали в каких-либо строительных или ремонтных работах на местности. Тем более, что на территории Азербайджана, примыкающей к иранской границе, вряд ли есть необходимость присутствия каких-либо американских фирм, а там где остаются армяне – всё, в общем-то, контролируют российские военные миротворцы. И тут я тоже сомневаюсь, что у американских структур будет большой энтузиазм от перспективы отправиться в Нагорный Карабах и там под контролем российских военных осуществлять какие-то программы.

Поэтому, скорее всего, речь идет о выделении каких-то средств. Возможно, по каналам USAID, а может это будет какая-то другая форма адресной помощи, на которую могут быть выделены средства Конгрессом США. Но, скорее всего, американцы понимают, что односторонняя какая-то финансовая поддержка с их стороны армянам Карабаха вызовет очень резкую негативную реакцию со стороны Азербайджана, и поэтому ищут возможность как-то все это дело сбалансировать. На мой взгляд, примерно так.

А слова посла о том, что США поддерживают территориальную целостность Азербайджана, это, в общем-то, позиция Америки на протяжении всего времени конфликта, и в документах, которые официально распространялись в свое время Госдепартаментом, всегда указывалось – территории Азербайджана, оккупированные Арменией.