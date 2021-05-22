Эксперт дал оценку перспективам электромобиля Tesla в России

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что Tesla найдет своего покупателя в России, но спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе, сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что такого массового спроса, как в Америке и Европе на Tesla не будет потому, что себестоимость и цена автомобиля высокая, а субсидий на электромобили у нас нет. По его словам, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron и Jaguar i-pace — это сотни. Tesla, считает Удалов, будет продаваться на таком же уровне.

Напомним, ранее Илон Маск допустил официальное заявление Tesla в России. Он заявил, что американская компания может в скором времени выйти на российский рынок, а также запустить в РФ собственное производство. Компания Tesla, основанная в 2003 году, занимается производством электромобилей, а также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем (aif.ru)