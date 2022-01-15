Армения может стать транзитером газа из Туркменистана и Азербайджана через территорию Мегри, но в ее распоряжении должна находиться вся транзитная инфраструктура на армянской территории. Об этом заявил на пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Армения кандидат экономических наук, координатор платформы по сравнительному изучению экономики Закавказья, Ирана и Малой Азии в Российско-Армянском университете Ара Карян.

Он напомнил, что Азербайджан и Туркменистан договариваются о разработке спорного месторождения «Достлук» на Каспии (из-за которого отношения двух стран долгое время были натянутыми). Теперь есть предпосылки к тому, что туркменский газ в больших объемах будет направляться в Европу через действующие трубопроводы: Южно-Кавказский (Баку-Тбилиси-Эрзрум), а затем – через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.

Видимо, эти рассуждения вышли на повестку в Армении после того, как президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует проложить линии электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыванскую Автономную Республику. «Через этот коридор пройдет и железная и автомобильная дороги. В наших планах есть и прокладка в будущем линий электропередачи в Нахчыван, поскольку мы обладаем большим потенциалом по экспорту электроэнергии», — сказал Алиев 12 января.

Азербайджан в одиночку остается небольшим игроком на европейском рынке газа, но если Туркменистан согласится направить свой газ по этому маршруту, ситуация изменится, поясняет Карян.

Напомним, согласно статистике British Petroleum, Россия владеет 19,9% мировых запасов газа, Азербайджан – 1,3%. Но если по указанному маршруту пойдет туркменский газ, то европейский энергетический рынок может значительно измениться. Туркменистан обладает 7,2% мировых запасов газа, но пока единственным крупным рынком сбыта для него остается Китай.

«Естественно, политические настроения во многом определяются энергетическими потоками, и это напрямую касается обстановки на Южном Кавказе», — заметил Карян.

Поэтому, если Азербайджан продолжит строить газопровод по берегу Аракса в Нахичеван (Нахчыван), то Армения, исходя из собственных интересов, может на это согласиться, но только при условии, что сама построит свой отрезок через Мегри и будет сама контролировать поток газа через свою территорию, подчеркнул он.

То же самое касается транзита электричества. Линии высокого напряжения из Ирана в Армению и далее в Грузию создадут энергетический коридор Россия-Грузия-Армения-Иран.

Транзит энергоресурсов сделает Армению привлекательнее для мировых держав, так как с ней будут связаны значительные финансовые интересы, подытожил эксперт.

Отметим, что разблокировкой региональных коммуникаций занимается рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана. Пока что они обсуждают восстановление железных дорог и открытие железнодорожного сообщения.

Интересно, может ли Азербайджан согласиться на прокладку еще одной газовой трубы – через Армению в Нахчыван? Есть ли такая нужда у Азербайджана? Может ли эта труба стать дополнением к инфраструктуре по продаже Каспийского газа в Европу? И главное, что должна сделать Армения, чтобы Азербайджан согласился пустить свой газ через ее территорию?

Эти вопросы согласился осветить для # директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан:

— Армянский эксперт обрисовал вопросы транспортировки газа в точно таком же духе, как они подают историю древней Армении.

Начнём по порядку.

На днях прозвучало заявление президента Азербайджана по Зангезурскому энергетическому коридору, и он пояснил практически все вопросы в беседе с тележурналистами.

То есть, зачем нам это надо? Во-первых, у Азербайджана в Восточном Зангезуре есть хороший потенциал для развития гидроэлектроэнергетики, во-вторых, там планируется с привлечением иностранных компаний и их инвестиций построить солнечные и ветряные электростанции. Кроме того, в том же регионе есть возможность строительства множества мини-ГЭС. Объемы производства обеспечат не только данный регион, их хватит и для поставок энергии для нужд Нахчыванской Автономной Республики (НАР). Кроме того, Азербайджан уже несколько лет является нетто-экспортером электроэнергии. Причём в прошлом году эти объемы достигли 1,3 млрд кВт/час. Азербайджан имеет потенциал увеличить этот объём до 2,5-3 млрд кВт/час. Сейчас активными покупателями азербайджанской электроэнергии являются Грузия и Турция. Поэтому Зангезурский энергокоридор открывает путь для экспорта азербайджанской электроэнергии в Турцию также по южному маршруту.

Газопровод через Зангезурский энергокоридор нужен для обеспечения природным газом НАР. Через Иран для Азербайджана обходится дорого. Так как протяженность по иранской территории огромная. А так — даже 40 км нет по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачин-Горис-Шахбуз-Нахчыван. С середины 70-х годов для поставки азербайджанского газа в НАР начали строить газопровод именно по этому маршруту. С 1984 года же этот маршрут был продлён до Еревана. То есть Армения получала азербайджанский газ по двум направлениям, также из Газаха, последний действовал с 1960 года.

Армения никак не сможет превратиться в газотранзитную страну как для азербайджанского газа, так и для иранского (для поставок в Грузию). Об этом можно фантазировать чисто теоретически, на практике такое не представляется возможным, потому как коммерчески эти прожекты не обоснованы даже на 10%.

Теперь что касается туркменского газа и Зангезурского энергокоридора. Да, по такому трубопроводу Азербайджан сможет в принципе доставить в Армению туркменский газ — это же небольшие объемы будут — допустим 1 млрд кубометров. Да, это реально. Конечно, если Армению будет раздражать фактор использования азербайджанского газа, то они могут выбрать туркменский — хотя вряд ли в Армении сейчас осознают, что турки, азербайджанцы и туркмены — все они ОГУЗские тюрки…