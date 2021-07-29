Для укрепления экономических связей между Турцией и Азербайджаном постоянно предпринимаются соответствующие шаги, в ближайшее время в этом направлении ожидаются нововведения, сообщил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на полях прошедшей в Гяндже конференции.

Правящие партии Азербайджана и Турции в среду провели конференцию «Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые призывы к дальнейшему сотрудничеству». Спикер турецкого парламента напомнил, что граждане Турции и Азербайджана могут въезжать на территорию двух стран по удостоверению личности. При этом в марте текущего года между нашими странами было утверждено соглашение о преференциальной торговле. В настоящее время, заметил председатель турецкого парламента, идет работа над соглашением о свободной торговле, после утверждения которого экономические связи двух стран станут еще крепче.

Соглашение о преференциальной торговле, подписанное между нашими странами 25 февраля по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, вступило в силу с 1 марта этого года. Целью двустороннего соглашения между Азербайджаном и Турцией называют снижение или ликвидацию пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, прогнозируемой и безопасной среды роста торговли. По свидетельству экономистов, через братскую страну проходят важнейшие энергетические магистрали и транспортные пути, а с появлением транспортного сообщения и строительства газотранспортного пути между Турцией и Нахчываном процесс обращения товаров ожидаемо усилится.

Новый формат торговой интеграции, помимо всего прочего, диктуется общностью задач в сфере развития и торгового взаимодействия, отметил # доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов. По свидетельству ученого, на принятие такого решения, помимо экономических факторов, влияет отсутствие противоречий в системе мировоззрения и духовных ценностей, географическая близость наших стран. Интеграция в рамках преференциальной торговли уже отметилась взаимным смягчением таможенной политики и процессы стремятся в новую плоскость.

Перспективы свободной торговли между Азербайджаном и Турцией экономисты рассматривают также через призму прошедшей накануне 27 июля в Баку первой трехсторонней встречи с участием председателя Милли Меджлиса АР Сахибы Гафаровой, председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа и председателя Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асада Кайсера.

«После подписания декларации стратегические отношения между тремя братскими странами вступят в новую фазу, — сказал по этому поводу депутат ММ, эксперт Вугар Байрамов. – Так, Азербайджан уже укрепляет экономическое сотрудничество с обеими странами. Сегодня турецкие компании активно участвуют в восстановлении наших освобожденных территорий, а в перспективе открываются возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями. Три страны с номинальным ВВП, превышающим триллион долларов, вплотную приблизились к стратегическому объединению».

Экономист напомнил, что ВВП Турции составляет 743 млрд долларов, Пакистана — ​314 млрд долларов, Азербайджана — 47,1 млрд долларов. Все три страны имеют стратегические позиции в регионе. Согласно прогнозам, в ближайшие годы торговля между тремя странами расширится. В настоящее время годовой товарооборот между Азербайджаном и Турцией уже достиг 4,2 млрд долларов долларов, увеличившись за последние два года примерно на 70% во многом благодаря устранению торговых барьеров по итогам весенней торговой интеграции. Годовой товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составляет 13,2 млн долларов. За последние три года странам удалось расширить торговое сотрудничество аж на 80%.

«Торгово-экономические отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном за последние годы развиваются стремительно, — отмечает парламентарий. — Представляющие две братские страны компании имеют возможность более активно участвовать в восстановлении наших освобожденных территорий», — эксперт анонсирует серьезный прирост товарооборота и новую эру экономических связей между странами после пандемии.