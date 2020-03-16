ЕК: закрывать границы внутри Шенгена не нужно, поскольку вирус уже есть во всех странах

«Закрытие границ — это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем, — отметил он. — Однако государства сообщества имеют право принимать решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения общественного здоровья и безопасности населения».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. (ТАСС)