Джон Джонс с трудом защитил чемпионский пояс на турнире UFC 247

Сегодня, 9 февраля, в Хьюстоне, США, проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 247.

Главным поединком ивента стал титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Домиником Рейесом.

Поединок завершился победой обладателя пояса со счетом 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джонс в третий раз кряду защитил титул чемпиона.

Отметим, что ход поединка не менялся на протяжении двух раундов. Все это время Рейес владел инициативой. Повернуть ход встречи в свою сторону Джонсу удалось к третьему раунду, однако в следующей пятиминутке Рейес собрался и снова выглядел лучше. В заключительном раунде Джонс работал первым номером, но по-прежнему не владел явным преимуществом.(Газета.Ru)

| 2020-02-09T13:29:03+00:00 9 февраля 2020, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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