Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы».

Детали сделки не уточняются. Ранее стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с бирмингемским клубом будет рассчитан на 2,5 года.

Также сообщалось, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Астон Виллы».

С 2017 по 2018 год тренер работал с командой «Ливерпуля» в возрасте до 19 лет.

В 2018-м он возглавил «Рейнджерс» и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

После 11 туров «Астон Вилла» занимает 16-е место, набрав 10 очков. (sports.ru)