Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно заключили брак. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы суда.

Согласно бумагам, пара получила свидетельство о заключении брака в суде округа Кларк в штате Невада. В нем значатся официальные имена супругов — Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.

Факт заключения брака подтвердил источник, близкий к паре.

Ранее на пальце Дженнифер Лопес было замечено помолвочное кольцо — папарацци удалось его сфотографировать, когда певица делала покупки в мебельном магазине вместе со своей 14-летней дочерью Эммой.

Впервые помолвка Бена Аффлека и Дженнифер Лопес состоялась в 2002 году, однако в 2004-м пара ее расторгла еще до свадьбы. В прошлом году актер и певица снова сошлись.