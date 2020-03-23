Джейми Каррагер: «Сезон нужно доиграть»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном присуждении клубу чемпионского титула АПЛ, если сезон не будет завершен из-за коронавируса.

«Меня не заботит, когда сезон будет возобновлен. Я просто чувствую, что столько людей так много вложили в этот сезон… Я не знаю, как его можно не доиграть.

Мы все знаем, что «Ливерпуль» продолжит и станет чемпионом. Им осталось выиграть один-два матча.

Но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. Да, «Ливерпулю» могут присудить титул, как все говорят. Но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так.

Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть. А потом нужно будет что-то придумать в следующем сезоне», – сказал Каррагер. (sports.ru)