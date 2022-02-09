9 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Иракской Республики Назаром Исой Абдулхади аль-Хейруллахом.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи министр Дж.Байрамов с удовлетворением высказался об уровне политического диалога между двумя странами, проинформировал противоположную сторону о постконфликтной ситуации в регионе, выполнении Азербайджаном трехсторонних заявлений и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Он передал искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираком, а также передал замминистра письмо, адресованное по этому поводу главе МИД Ирака.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, вызывающим обоюдный интерес.