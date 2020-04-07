Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова на UFC 249

Американский боец Джастин Гэтжи заменит российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Таким образом, Гэтжи сразится со своим соотечественником Тони Фергюсоном. Бойцы поспорят за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Турнир состоится 18 апреля. Однако место его проведения на данный момент не определено. Изначально соревнования должны были состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 проведение мероприятия было запрещено местными властями. Как заявил глава UFC в своем Instagram, бой пройдет «где-то на планете Земля».

Джастин Гэтжи имеет в своем активе 21 победу в ММА при двух поражениях. Тони Фергюсон провел 28 боев в карьере, выиграв 25 из них. При этом 36-летний американец имеет серию из 12 побед подряд. Изначально Фергюсон должен был встретиться с Хабибом Нурмагомедовым (28 боев, 28 побед), однако российский чемпион легкого дивизиона UFC сообщил об отмене боя в связи с закрытыми границами в России. (gazeta.ru)