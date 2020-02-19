Два легкомоторных самолета потерпели крушение на югe Австралии

Два легкомоторных самолета разбились во время выполнения тренировочных полетов в штате Виктория. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на портал 9News.

По его данным, самолеты столкнулись в воздухе во время выполнения тренировочных полетов недалеко от Мангалора, расположенного в 120 км к северу от Мельбурна. После сигнала о происшествии в 11:30 местного времени на место крушения прибыли наряды полиции, спасатели и врачи, однако спасти членов экипажей не удалось.

В полиции штата Виктория отметили, что в каждом из самолетов на момент аварии находились по два человека. Они погибли на месте, и установить их личности пока не удалось.

К расследованию причин крушения привлечены управление гражданской авиации и безопасности полетов (CASA) и Австралийское бюро транспортной безопасности.