В годы моей юности, когда американские фильмы были тлетворными для нормального советского человека, мы умудрялись находить видеокассеты, где жизнь на Западе представала перед нами в уродливом виде.

Больше всего, конечно же, привлекали боевики, а фильмы с участием Сильвестра Сталлоне и вовсе сводили с ума молодежь. Фильм «Рембо». Кто из подростков не пытался походить на американского героя, который в одиночку воевал и против американцев в США и во Вьетнаме, русских — в Афганистане.

Больше всего мне понравился эпизод, когда танк, управляемый Рембо, врезается в вертолет, за штурвалом которого находится русский. Естественно, молодцом из столкновения выходит Рембо.

В фильме всякое бывает. Но, как выяснилось, Рембо живы, и они не американцы. Они – армяне. И что самое примечательное: армяне в своей «отваге» оставили позади Рембо. И вот вам «доказательство».

Два танка Т-72АВ Вооруженных сил Азербайджана не справились с двумя армянскими военнослужащими в прямом противостоянии. Соответствующее видео, снятое во время войны в Карабахе осенью 2020 года, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«На кадрах видно, как две боевые машины пытаются уничтожить окоп, в котором скрываются двое военнослужащих армии Армении. Однако сделать им это не удается.

Солдаты, в свою очередь, открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и смогли заставить Т-72АВ отступить. После этого они выбрались из окопа и забросали отходящие боевые машины ручными противотанковыми гранатами — предположительно, были задействованы РКГ» — пишет канал (https://lenta.ru/news/2021/12/16/tanki_protiv_soldat/).

А вот тут необходима театральная пауза. Как говорил ныне покойный российский сатирик Михаил Задорнов: «Готовы?».

Барабанная дробь: когда именно был снят ролик, не уточняется. Об исходе сражения также не сообщается.

Знаете, это даже не смешно. Какое сражение? Два солдата против двух танков? Впрочем, а почему бы и нет? Ведь пару тысяч лет назад армяне едва не остановили самого Александра Македонского.

Так, армяне искренне верят в то, что армянские военные отступали, не поворачиваясь спиной к врагу. Если бы на остальных участках персы не поддались панике, то именно этот день мог бы стать для Александра Македонского последним (https://ru.armeniasputnik.am/20171002/kak-armyanskaya-konnica-edva-ne-ostanovila-ehkspansiyu-mekedonskogo-na-vostok-8872419.html).

По-моему, все ясно. Отступать конницей, при этом не поворачиваясь спиной, могли придумать лишь хаи. Вот вам очередное армянское изобретение: задняя скорость. И автомобиль – чисто армянское изобретение.

Ну, и последний штрих. В «Военном осведомителе» одним из сотрудников является Семен Пегов. Ну, тот самый Пегов, который с пеной у рта в ходе 44-дневной войны заявлял, что Шуша у армян. Правда, при этом он находился далеко, и получал нагоняй от своего хозяина Арама Габрелянова.

Опять двойка…